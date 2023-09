Come vedere Milan-Lazio in streaming (Serie A)

Milan-Lazio è uno dei due big match in scena per la settima giornata di Serie A (l’altro è Atalanta-Juventus). Scendono in campo a San Siro due squadre determinate a far bene per raggiungere i loro obiettivi: la qualificazione alla prossima Champions League, mantenendo vivo anche l’interesse per la corsa scudetto. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 30 settembre alle ore 18:00, la puoi vedere in streaming su DAZN, se lo si desidera approfittando della promozione che, fino al 2 ottobre, permette di attivare il piano START da 9,99 euro/mese e guardare tutto il campionato senza spese aggiuntive per il prossimo mese.

Serie A: guarda Milan-Lazio in streaming

Per gli uomini di Pioli l’occasione è ghiotta per sorpassare, almeno momentaneamente, i cugini nerazzurri e guadagnare il primato solitario in classifica. Al momento le due milanesi lo condividono a 15 punti. Situazione ben diversa per gli ospiti, fermi al dodicesimo posto con soli 7 punti, reduci da un inizio stagione sottotono.

I supporter rossoneri e quelli biancocelesti possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni.

Sotto la lente d’ingrandimento le scelte iniziali dei due tecnici, Pioli e Sarri, più volte messi in discussione da inizio campionato. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Patric, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il pronostico vede favoriti i rossoneri, complice anche il fatto di giocare di fronte al loro pubblico: 55% di possibilità di vittoria. Solo il 20% per i biancocelesti, ma nulla è più imprevedibile del calcio. Il restante 25% è assegnato a un eventuale pareggio.

