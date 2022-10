Come vedere Milan-Monza in streaming (Serie A)

Milan-Monza non può essere una sfida come tutte le altre: geograficamente si tratta quasi di un derby e la coppia Berlusconi-Galliani torna a San Siro da rivale. I rossoneri sono a caccia dei tre punti per rimanere agganciati alla testa della classifica e i neopromossi ne hanno bisogno per continuare a inseguire l’obiettivo della salvezza. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 18:00 di sabato 22 ottobre.

Milan-Monza: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin per il commento tecnico. C’è la possibilità di accedere alla piattaforma anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Vediamo le probabili formazioni che Pioli e Palladino dovrebbero schierare sul terreno di gioco al fischio d’inizio.

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Pobega, Diaz, Leao, Giroud;

Monza: Di Gregorio, Izzo, Caldirola, Marì, Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto, Pessina, Caprari, Mota.

Con entrambe le formule disponibili, Standard e Plus, l’ abbonamento a DAZN garantisce la visione di contenuti che vanno ben oltre il calcio della serie A. Ci sono anche tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, motori e altri sport. A questi si aggiungono show, interviste, approfondimenti e produzioni originali, tutto accessibile con una sola sottoscrizione.

Chi desidera guardare la partita dall’estero lo può fare connettendosi allo streaming mediante NordVPN (oggi al 63% di sconto). Così facendo si ottiene un indirizzo IP localizzato in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.