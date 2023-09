Come vedere Milan-Newcastle in streaming (Champions)

Milan-Newcastle vede i rossoneri esordire in questa edizione della Champions League sfidando subito un ex: Tonali. Con fischio d’inizio in programma alle 18:45 di martedì 19 settembre, è trasmessa in diretta streaming su NOW o su Infinity+. A ospitare il big match è uno stadio San Siro da tutto esaurito.

Champions League: guarda Milan-Newcastle in streaming

Il momento non è dei migliori per la squadra di Pioli, a pochi giorni dalla batosta subita nella stracittadina (5-1 dai cugini nerazzurri). Non c’è però tempo per leccarsi le ferite, bisogna subito rialzare la testa: nel Gruppo F ci sono anche PSG e Borussia Dortmund, un eventuale passo falso potrebbe costare già caro.

I tifosi rossoneri e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno due possibilità per vedere la partita in streaming: la diretta su NOW e quella trasmessa dalla piattaforma Mediaset Infinity+.

Sarà una sfida decisiva per iniziare la più importante competizione europea con il piede giusto. Vale soprattutto per Pioli, nel mirino delle critiche dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby. Sull’altra panchina, l’allenatore Howe ha dalla sua una rosa allestita dalla società per mettere subito in difficoltà le grandi. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Leao;

Newcastle (4-3-3): Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton, Almiron, Isak, Gordon.

Regna un equilibrio quasi perfetto, secondo il pronostico: la stima fornita da Google assegna il 37% di vittoria ai rossoneri, il 36% agli avversari e il restante 27% a un eventuale pareggio. Il fattore campo e il tifo di San Siro potrebbero fare la differenza.

Scegliendo di guardare la partita su NOW è possibile approfittare dell’offerta con il 33% di sconto sull’abbonamento annuale al pass Sport, pagandolo solo 9,99 euro al mese (invece di 14,99 euro). È quello che include anche Europa League, Conference League, tennis, basket e tutte le gare di Formula 1 e di MotoGP. In alternativa, come già scritto, c’è Mediaset Infinity+.

