Milan-PSG: come vedere la partita in streaming

Milan-PSG porta lo spettacolo della Champions League nella cornice di San Siro, per una sfida da dentro o fuori che può essere vista in diretta streaming, con fischio d’inizio martedì 7 novembre alle ore 21:00. Al Diavolo occorre il sostegno della propria curva per rialzare la testa in un periodo complicato e superare l’ostacolo rappresentato da Mbappé e compagni.

Champions League: guarda Milan-PSG in streaming

Situazione drammatica per la classifica dei rossoneri, ultimi nel gruppo F con soli 2 punti. Hanno bisogno di una vittoria per non gettare la spugna. In testa, invece, il Paris Saint-Germain, a quota 6 punti. Lo seguono il Borussia Dortmund e il Newcastle, entrambi a 4 punti.

Ci sono diverse possibilità per vedere la partita. Una è quella che passa dalla diretta streaming su NOW o sulla piattaforma Mediaset Infinity. In alternativa, c’è la trasmissione di Sky e quella in chiaro su Canale 5 per chi si trova a casa davanti al televisore.

Ci sono pochi dubbi sulle probabili formazioni che Pioli e Luis Enrique dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Eccole.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao;

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández, Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Nonostante il fattore casalingo, i rossoneri partono sfavoriti secondo il pronostico dei bookmaker, che assegnano agli ospiti maggiori probabilità di vittoria. Per il Diavolo si tratta dell’ultima chiamata per rimanere aggrappati alla speranza di qualificazione agli ottavi.

Il grande sport in streaming su NOW è accessibile in offerta a 9,99 euro al mese per chi sceglie di attivare un abbonamento annuale. Include non solo le partite di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche tre sfide di Serie A per ogni turno, la Serie B, la Formula 1, la MotoGP, il grande tennis, il basket e molto altro ancora.

