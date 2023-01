Come vedere Milan-Roma in streaming

Milan-Roma è il big match della giornata 17 di Serie A, con il campionato che si avvicina ormai al termine dell’andata. In scena a San Siro, la sfida del ponte dell’Epifania mette di fronte i rossoneri di mister Pioli e i giallorossi allenati da Mourinho: entrambi i tecnici sono determinati a conquistare i tre punti in palio. Il fischio d’inizio del posticipo è in programma per le ore 20:45 di domenica 8 gennaio.

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Gobbi per il commento tecnico.

La storia di questo grande classico del calcio italiano è favorevole ai rossoneri: 82 vittorie, 60 pareggi e 51 sconfitte in totale. Oggi, la classifica vede il Milan ancorato al secondo posto con 36 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Napoli reduce da un passo falso contro l’Inter, mentre la Roma si trova in sesta posizione dopo aver superato di misura il Bologna, salendo a 30 punti proprio come i rivali della Lazio.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai due tecnici, Pioli e Mourinho, nel tentativo di bucare la difesa avversaria.

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao, Giroud;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham.

