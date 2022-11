Come vedere Milan-Salisburgo in streaming (Champions)

Milan-Salisburgo è una sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. I rossoneri ospitano gli austriaci a San Siro, per strappare loro tre punti fondamentali nell’ultimo turno del girone. A mister Pioli spetta il compito di certo non semplice di centrare l’obiettivo qualificazione. Un solo errore potrebbe fare la differenza tra la possibilità di proseguire il cammino nel torneo più importante e la retrocessione in Europa League o addirittura l’esclusione da tutte le coppe. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 19:30 di mercoledì 2 novembre.

Milan-Salisburgo: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su Prime Video. Tutto ciò di cui hai bisogno per accedere alla piattaforma di Amazon, che detiene i diritti in esclusiva per trasmettere il match, è un abbonamento Prime: se ancora non l’hai fatto, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita.

La classifica del gruppo E di Champions League vede in testa gli inglesi del Chelsea (10 punti) seguiti dal Milan (7 punti), con il Salisburgo (6 punti) in terza posizione e i croati della Dinamo Zagabria (4 punti) a chiudere.

All’andata finì con un pareggio, per il risultato di 1-1, maturato grazie alle reti di Okafor e Saelemaekers, entrambe messe a segno nel primo tempo. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud;

Salisburgo: Kohn, Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober, Gourna-Douath, Seiwald, Kjaergaard, Sucic, Adamu, Okafor.

Chi si trova all’estero può guardare la partita in streaming con telecronaca in Italiano semplicemente accedendo alla piattaforma attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile alla visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.