Come vedere Milan-Sassuolo in streaming

Milan-Sassuolo apre il girone di ritorno della Serie A per due formazioni alla ricerca di punti importanti. Da una parte i rossoneri che sembrano aver perso smalto, desiderosi di rialzare la testa dopo le pessime ultime prestazioni. Dall’altra i neroverdi, che non vincono in campionato addirittura da fine ottobre. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba di San Siro alle ore 12:30 di domenica 29 gennaio.

Milan-Sassuolo: guarda la partita in streaming

Volendo, è possibile guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce di Edoardo Testoni. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Massimo Gobbi.

Al ventesimo turno, la classifica vede ancora il Milan in seconda posizione con 38 punti all’inseguimento della capolista Napoli, ma reduce da tre partite senza vittorie e ormai con il fiato sul collo delle inseguitrici (Lazio, Inter, Roma e Atalanta). Diciassettesimo posto invece per il Sassuolo, che con soli 17 punti raccolti nel girone di andata deve guardarsi le spalle da una zona retrocessione che incombe. Ecco spiegato perché entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di allungare le mani sul bottino pieno.

Queste le probabili formazioni che i mister Pioli e Dionisi manderanno in campo al fischio d’inizio.

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Dest, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud;

Sassuolo: Pegolo, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traorè, Berardi, Alvarez, Laurentie.

Anche chi si trova all’estero può guardare Milan-Sassuolo in diretta e con telecronaca in italiano, semplicemente connettendosi allo streaming attraverso NordVPN (in sconto del 59%). In questo modo, all’utente è assegnato un indirizzo IP localizzato nel nostro paese e utile alla visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.