Coppa Italia: come vedere Milan-Torino in streaming

Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, va in scena alle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 11 gennaio. A ospitarla è la suggestiva cornice di San Siro. La vincente si troverà poi ad affrontare, ai quarti, la squadra che uscirà a testa alta dal confronto tra Fiorentina e Sampdoria. Non è previsto il ritorno: si tratta infatti di una gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari e poi, eventualmente, alla lotteria dei calci di rigore.

Milan-Torino di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity. Vale anche dall’estero, semplicemente affidandosi a NordVPN per la visione. Ancora, segnaliamo la trasmissione in TV su Canale 5, in chiaro.

I rossoneri sono reduci dall’occasione persa contro la Roma, costata due punti preziosi in campionato a causa dei gol subiti negli ultimi minuti. Un pareggio anche per i granata nell’ultimo turno di Serie A, in trasferta con la Salernitana. Ecco le probabili formazioni mandate in campo da Pioli e Juric al calcio d’inizio.

Milan: Tatarusanu, Calabria, Gabbia, Kalulu, T. Hernández, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leao, De Ketelaere;

Torino: V. Milinkovic-Savic, Zima, Schuurs, Buongiorno, Singo, Lukic, S. Ricci, Rodriguez, Miranchuk, Vlasic, Sanabria.

Anche chi si trova all’estero può guardare Milan-Torino in diretta e con telecronaca in italiano. Come? Non bisogna far altro che accedere allo streaming su Infinity mediante NordVPN, così che il servizio possa assegnare un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile alla visione sulla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.