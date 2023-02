Come vedere Milan-Tottenham in streaming (Champions)

Milan-Tottenham vede i diavoli tornare in campo nella cornice della Champions League, per l’andata degli ottavi di finale disputata di fronte al proprio pubblico. Dovranno fare i conti con il Tottenham, reduce da una brutta sconfitta in Premier contro il Leicester e in cerca di riscatto. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 14 febbraio: chissà che mister Pioli non possa fare un bel regalo di San Valentino ai tifosi rossoneri.

Milan-Tottenham: guarda la partita in streaming

I supporter e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity (anche senza abbonamento premium) oppure su Sky. In alternativa, chi si trova a casa, può sintonizzare il televisore su Canale 5 per seguirla in chiaro.

La fascia di capitano sarà con tutta probabilità indossata nuovamente da Theo Hernandez, considerando la quasi certa esclusione di Calabria dal primo minuto. Una decisione che ha portato bene in Serie A, nella gara che ha visto i milanesi superare di misura il Torino e tornare alla vittoria dopo un’attesa durata ben sette incontri.

Sarà una sfida tutta italiana in panchina. Queste le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Pioli e Conte.

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Giroud, Leao;

Tottenham: Forster, Romero, Dier, Davies, Porro, Hojbjerg, Sarr, Perisic, Kulusevski, Kane, Son.

I rossoneri arrivano agli ottavi di finale dopo aver conquistato il secondo posto nel girone E della Champions League, alle spalle del Chelsea. Per gli Spurs, invece, primo posto nel gruppo D davanti ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte, nel girone D che ha visto eliminare Sporting e Olympique Marsiglia.

