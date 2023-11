Milan-Udinese: guarda la partita in streaming

Milan-Udinese accende il sabato sera della Serie A: in campo a San Siro, con fischio d’inizio in programma per il 4 novembre alle ore 20:45, la partita può essere vista in streaming su DAZN. Si tratta di un delicato banco di prova per i due club, che per ragioni diverse e con prospettive differenti stanno attraversando un momento complicato.

Serie A: guarda Milan-Udinese in streaming

Terzo posto in classifica per i rossoneri, a quota 22 punti, reduci dal pareggio dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Posizione numero 17 a soli 7 punti invece per gli ospiti, invischiati nella lotta per la salvezza dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è di Dario Mastroianni, il commento tecnico di Massimo Gobbi. Il match è presentato dal format Tutti Bravi dal Divano condotto da Marco Russo in compagnia di Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri ed Emanuele Giaccherini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pioli e Cioffi (quest’ultimo appena tornato sulla panchina bianconera per sostituire Sottil) dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Okafor, Giroud, Leao;

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara, Lucca, Thauvin.

Il favore del pronostico è dalla parte dei rossoneri con il 66% di probabilità assegnato alla loro vittoria. Solo il 14% per gli ospiti, mentre il restante 20% è attribuito a un eventuale pareggio.

La nuova promozione lanciata questa settimana dalla piattaforma permette di ottenere tre mesi gratis di Infinity+ semplicemente attivando un abbonamento a DAZN, scegliendo tra le formule STANDARD e PLUS. Sarà così possibile vedere le partite della Champions League in streaming senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.