Come vedere Milan-Verona in streaming (Serie A)

Milan-Verona in campo per l’incrocio ufficiale numero 77 nella storia dei due club. Valida per la quinta giornata della Serie A 2023-24, la partita può essere vista in streaming su DAZN, con fischio d’inizio in programma per sabato 23 settembre alle ore 15:00 nella cornice sempre suggestiva di San Siro.

Serie A: guarda Milan-Verona in streaming

Reduci dal pareggio casalingo a reti inviolate in Champions League contro il Newcastle dell’ex Tonali, i rossoneri sono chiamati a rialzare la testa in campionato dopo la pesante batosta subita nel derby con l’Inter per 5-1. Un’eventuale vittoria permetterebbe loro di raggiungere i cugini in testa alla classifica, seppur in modo temporaneo. Anche i gialloblu sono a caccia di punti, per proseguire sulla buona strada intrapresa fin qui, con due successi e un pareggio nelle prime quattro.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma la racconterà con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio. Le decisioni di Pioli e Baroni risulteranno decisive.

Milan (4-3-3): Sportiello, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano, Ngonge, Lazovic, Djuric.

Il pronostico è dalla parte dei rossoneri. La stima di Google attribuisce alla loro vittoria il 70% di probabilità, mentre solo l’11% a quella degli avversari. Il restante 19% è per l’eventuale pareggio.

Oltre a poter vedere tutte le partite della Serie A in streaming, con un abbonamento a DAZN si ha accesso a un ampio catalogo di sport. Non c’è solo il calcio (con Serie B, LaLiga, LigaPortuga, Europa League, Conference League ecc.), ma anche tennis, basket, motori, football americano, MMA e molto altro.

