Militari cinesi provano ad acquistare le GPU NVIDIA

Analizzando il portale usato per la richiesta di attrezzature e alcuni documenti, Business Insider ha scoperto che la People’s Liberation Army della Repubblica Popolare Cinese vuole acquistare le GPU di NVIDIA per vari progetti, tra cui l’addestramento dei modelli AI di DeepSeek e lo sviluppo di un cane robot. L’azienda californiana ha minimizzato il problema.

Chip H20, H100 e RTX 6000

Le GPU NVIDIA sono quelle più utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Ciò ha permesso all’azienda di diventare quasi monopolista nel mercato e di superare i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Dopo un ban durato circa tre mesi, l’amministrazione Trump ha nuovamente autorizzato la vendita delle GPU H20 in Cina.

Business Insider ha trovato sul portale cinese diverse richieste per GPU da installare nei server costruiti da DeepSeek. Una di esse è relativa ad otto H20 per un sistema in grado di eseguire il modello R1 671B di DeepSeek. Una seconda richiesta riguarda quattro schede grafiche GeForce RTX 6000. Infine ci sono richieste per GPU H100, la cui esportazione in Cina è vietata da quasi tre anni.

Era stata inoltre inserita una richiesta per un modulo Jetson da utilizzare in un cane robot, ma è stata successivamente cancellata. Non è noto se i chip sono stati consegnati ai militari cinesi. Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato che la Cina ha abbastanza chip domestici per tutte le applicazioni militari.

Acquistare una manciata di vecchi prodotti per testare la concorrenza statunitense non è un problema di sicurezza nazionale. Utilizzare prodotti soggetti a restrizioni per applicazioni militari sarebbe un fallimento, senza supporto, software o manutenzione.

Secondo le autorità cinesi, nelle GPU H20 sono presenti un meccanismo di geolocalizzazione e una tecnologia per la disattivazione remota che funziona come una backdoor. NVIDIA ha smentito. Alcuni esperti di sicurezza nazionale hanno chiesto al governo statunitense di bloccare l’esportazione delle GPU H20.