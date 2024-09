Milk-V DuoModule 01 consente di selezionare i core ARM o RISC-V all'avvio

Milk-V DuoModule 01 è una piccola scheda SBC dotata di archiviazione integrata su eMMC, insieme a un SoC Sophgo SG2000 con un core ARM Cortex-A53 e due XuanTie C906 RISC-V. La scheda include anche tutte le connettività standard, come bluetooth 5.4 e WiFi 6, oltre a un microcontroller e anche un’unità per l’elaborazione neurale.

Milk-V DuoModule 01: la scheda SBC che unisce ARM e RISC-V

Milk-V DuoModule 01 è inteso come un modulo a basso costo (42$), per espandere ulteriormente le funzionalità di un’altra scheda. Il SoC Sophgo SG2000 è dotato, al suo interno, di 512 MB di memoria DDR3, dei core RISC-V da 1GHz e 700MHz, oltre a core Cortex-A53 da 1GHz, un microcontroller da 8-bit e una NPU dalla potenza di 0.5 TOPS per quanto riguarda le applicazioni IA. Bisogna anche notare che non è possibile utilizzare i core RISC-V e ARM insieme: il SoC consente infatti di selezionare un determinato set di core che verrà usato all’avvio del sistema.

La scheda SBC ha un formato di 100 x 75 mm e integra un’archiviazione eMMC da 8GB, insieme a 1 USB Type-C per alimentazione e dati, 4 USB 2.0 Tipo A, 2 porte Ethernet 10/100, 1 jack audio da 3,5 mm, lettore di schede microSD, 2 connettori per telecamere MIPI-CSI a 2 corsie, 1 connettore display MIPI-DSI a 4 corsie e Connettore GPIO a 19 pin.

Come riportato dall’azienda, Milk-V DuoModule 01 supporta sensori per fotocamere con risoluzione fino a 5 MP a 30 fotogrammi al secondo, funzionando con i sistemi operativi Buildroot e RTOS. Il nome completo del prodotto è DuoModule 01 Evaluation Board, il che sta a indicare un prodotto principalmente rivolto agli sviluppatori e a tutti quei clienti che hanno intenzione di testare il prodotto, più che al pubblico generale. Di conseguenza, è lecito non aspettarsi un supporto analogo a quello offerto da Raspberry Pi, ben più conosciuto e pensato per un pubblico più vasto.

La scheda è ovviamente interessante, sia per l’architettura RISC-V, che per la particolare configurazione che consente di usarla anche come scheda ARM.