Le minacce informatiche per le aziende nel 2023: dai media blackmail ai fake data leak

I ricercatori di Kaspersky Security Services hanno pubblicato un accurato report con le loro previsioni riguardo le minacce informatiche per le aziende nel 2023. Si tratta di una ricerca annuale effettuata dal Kaspersky Security Bulletin (KSB) che analizza i cambiamenti nell’universo della cybersecurity.

Secondo i dati raccolti dagli esperti, è in ascesa il fenomeno conosciuto come blackmailing.

Nel contesto dei ransomware, questa pratica prevede di non contattare direttamente l’azienda vittima del furto di dati, ma di comunicare il fatto via sito Web, per poi impostare una vera e propria asta (con tanto di timer). In questo modo, i criminali informatici cercano di guadagnare una somma maggiore dal riscatto.

Un’altra pratica in ascesa è quella delle false fughe di notizie (dette anche fake data leak). In questo senso, si pubblica su uno o più blog delle notizie false riguarda un furto di dati: anche se ciò non è avvenuto, per l’azienda coinvolta è un danno d’immagine non da poco.

La stessa dunque, viene ricattata affinché non siano diffuse tali informazioni.

Minacce informatiche per le aziende nel 2023? I pericoli sono in costante crescita

Un altro trend in pericolosa crescita è quello del furto di e-mail aziendali, spesso utilizzate sia per attacchi phishing che nel contesto del social engineering. Infine, anche la diffusione dei malware-as-a-service (MaaS) sta facendo segnare numeri sempre maggiori.

La situazione sul Dark Web, di fatto, sta diventando molto seria, con i cybercriminali sempre più impegnata nella compravendita di dati relativi alle vittime di attacchi informatici.

