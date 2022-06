Minaccia SVCReady: il nuovo malware che infetta tramite documenti Word

Attraverso alcuni attacchi di tipo phishing è stato individuato un nuovo malware denominato SVCReady. A caratterizzare questo elemento malevolo è il suo modus operandi singolare, visto che si propaga attraverso documenti Word.

Nello specifico, SVCReady utilizza il codice macro VBA per eseguire uno shellcode memorizzato nelle proprietà di un documento. Lo stesso documento, viene recapitato alle ignare vittime come allegato di posta elettronica.

A quanto pare il malware è apparso sulla scena nello scorso mese di aprile ma, gli hacker che hanno sviluppato tale agente, hanno già apportato delle modifiche sul software a maggio. Ciò indica che SVCReady è ancora in fase di sviluppo e, molto probabilmente, avrà una diffusione maggiore nel corso dei prossimi mesi.

Per evitare problemi come questo malware, oltre a una certa attenzione quando si aprono gli allegati di mail sospette, è sicuramente d’aiuto un antivirus di alto livello.

SVCReady: come funziona questo malware?

Una volta eseguito lo shellcode nelle proprietà del documento, questo viene caricato in memoria andando ad intaccare il funzionamento API di Windows, ottenendo pieno accesso al sistema operativo.

A questo punto, il computer è da ritenersi a tutti gli effetti infettato dal malware. Ciò significa non solo che il suo funzionamento è compromesso, ma anche che tutte le informazioni e i file contenuti sono alla mercé dei pirati informatici che hanno realizzato SVCReady.

