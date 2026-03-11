Mini cabinato arcade con 240 giochi a 14,95 euro: solo su Amazon

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon che taglia del 42% il prezzo del mini cabinato Arcade Zone di Legami, disponibile fino a esaurimento scorte. È un’idea regalo che sarà di certo gradita da chi la riceverà, ma è perfetto anche da tenere sulla scrivania, per concedersi di tanto in tanto una pausa rigenerante dal lavoro, staccando e affrontando una sfida dal sapore old school. Realizzato in materiale plastico, è alto 15,4 centimetri, largo 8,5 centimetri e profondo 9 centimetri. Pesa solo 254,5 grammi.

Mini cabinato arcade a soli 14,95 euro

Ti farà fare un salto indietro nel tempo fino agli anni ’90 con i suoi 240 giochi inclusi. Potrai cimentarti tra spari (pew pew), salti (boing boing) e competizione (spacco tutto) in pieno stile 8 bit. Integra un display da 2,5 pollici a colori, il volume è regolabile e l’interfaccia è in lingua inglese. L’alimentazione avviene con tre batterie di tipo AA. Sulla plancia di comando ci sono i controlli ovvero un joystick analogico, i pulsanti A e B per le azioni in-game e i tre tasti funzione ovvero Reset, Start e quello per il Volume. Scopri di più nella scheda completa.

Approfitta dello sconto del 42% e allunga le mani sul mini cabinato Arcade Zone di Legami. Non c’è bisogno di codici da attivare o di coupon da inserire, la riduzione della spesa è applicata in automatico. È venduto e spedito da Amazon al prezzo di soli 14,95 euro con disponibilità immediata.

Prosegue la Festa delle Offerte di Primavera, evento con cui l’e-commerce celebra l’arrivo della bella stagione. Visita la vetrina dell’evento per scoprire le promozioni più interessanti di oggi. Su queste pagine ti segnaleremo le occasioni migliori con una selezione limitata e categorie come informatica, elettronica, smart home e gaming, come in questo caso.