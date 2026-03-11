 Mini cabinato arcade con 240 giochi a 14,95 euro: solo su Amazon
Tienilo sulla scrivania e divertiti quando hai un minuto di pausa: il mini cabinato Arcade Zone di Legami è in forte sconto su Amazon.
Tienilo sulla scrivania e divertiti quando hai un minuto di pausa: il mini cabinato Arcade Zone di Legami è in forte sconto su Amazon.

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon che taglia del 42% il prezzo del mini cabinato Arcade Zone di Legami, disponibile fino a esaurimento scorte. È un’idea regalo che sarà di certo gradita da chi la riceverà, ma è perfetto anche da tenere sulla scrivania, per concedersi di tanto in tanto una pausa rigenerante dal lavoro, staccando e affrontando una sfida dal sapore old school. Realizzato in materiale plastico, è alto 15,4 centimetri, largo 8,5 centimetri e profondo 9 centimetri. Pesa solo 254,5 grammi.

Mini cabinato arcade a soli 14,95 euro

Ti farà fare un salto indietro nel tempo fino agli anni ’90 con i suoi 240 giochi inclusi. Potrai cimentarti tra spari (pew pew), salti (boing boing) e competizione (spacco tutto) in pieno stile 8 bit. Integra un display da 2,5 pollici a colori, il volume è regolabile e l’interfaccia è in lingua inglese. L’alimentazione avviene con tre batterie di tipo AA. Sulla plancia di comando ci sono i controlli ovvero un joystick analogico, i pulsanti A e B per le azioni in-game e i tre tasti funzione ovvero Reset, Start e quello per il Volume. Scopri di più nella scheda completa.

Approfitta dello sconto del 42% e allunga le mani sul mini cabinato Arcade Zone di Legami. Non c’è bisogno di codici da attivare o di coupon da inserire, la riduzione della spesa è applicata in automatico. È venduto e spedito da Amazon al prezzo di soli 14,95 euro con disponibilità immediata.

Prosegue la Festa delle Offerte di Primavera, evento con cui l’e-commerce celebra l’arrivo della bella stagione. Visita la vetrina dell’evento per scoprire le promozioni più interessanti di oggi. Su queste pagine ti segnaleremo le occasioni migliori con una selezione limitata e categorie come informatica, elettronica, smart home e gaming, come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mar 2026

Davide Tommasi
11 mar 2026
