Mini compressore aria: utile e in SUPER SCONTO (-40%)

Non è un prodotto informatico, ma un’offerta così non potevamo non segnalartela. Questo mini compressore ad aria, utile, portatile e incredibilmente potente, può essere tuo con uno sconto del 40% che ti permette di pagarlo soltanto 29,99 euro invece di 49,99.

Mini compressore ad aria in offerta: come funziona

Questo mini compressore offre un’esperienza di gonfiaggio semplice e veloce, perfetta per le emergenze stradali o per il gonfiaggio di pneumatici durante le attività all’aperto.

Dotato di una batteria ricaricabile integrata da 2000mAh*2, può essere utilizzato direttamente per gonfiare l’auto dopo una carica completa. Con una potenza sorprendente, questo compressore portatile può infatti gonfiare un pneumatico per auto 195/55/R15 da 0 a 35 psi in soli 5 minuti e si spegne automaticamente quando raggiunge la pressione preimpostata.

Il display LED ultra luminoso visualizza chiaramente la pressione in PSI, BAR, KPA e KG/CM², mentre la funzione di illuminazione a LED facilita l’uso anche di notte. Con un design compatto e leggero, questo compressore può essere riposto comodamente nello zaino, in tasca o nel vano bagagli del veicolo, pronto per essere utilizzato in qualsiasi momento.

Inoltre, la porta di uscita USB nella parte inferiore può essere utilizzata come supporto di emergenza per il tuo telefono cellulare, garantendo la massima comodità anche quando sei in movimento. Tutto questo, ripetiamo, a soli 29,99 euro. Impossibile resistere.