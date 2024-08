Mini dashcam a soli 29€: parti in auto in tutta sicurezza

KAWA MINI 3, come suggerisce il nome stesso, è una mini dashcam: la installi sull’auto e la tiene monitorata 24/7. Oggi la trovi in sconto a metà prezzo su Amazon, con un’offerta perfetta se stai per metterti al volante per raggiungere la destinazione delle tue vacanze estive. Per approfittarne devi solo attivare il codice promozionale E8YH2RUC che trovi sull’e-commerce.

Mini dashcam: sconto 50% su KAWA MINI 3

Tra i punti di forza ci sono le dimensioni estremamente compatte: solo 3,6×3,9×4,6 centimetri, così da poterla nascondere facilmente nell’abitacolo. È dotata di visione notturna a colori, registrazione in loop (sulla microSD interna fino a 256 GB), connettività Wi-Fi per l’accesso a il controllo da un’applicazione installata su smartphone, sensore per attivare la ripresa d’emergenza se si verifica una collisione, monitoraggio del parcheggio e molto altro ancora. L’alimentazione avviene attraverso un supercondensatore, senza bisogno di una tradizionale batteria agli ioni di litio. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa, dove trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Oggi puoi acquistare la mini dashcam di KAWA (modello MINI 3) al prezzo di soli 29 euro, la metà rispetto a quello di listino. Per approfittare dello sconto del 50%, proposto in questo momento su Amazon, devi solo applicare il codice promozionale E8YH2RUC che trovi nella scheda del prodotto. Nella confezione c’è l’Electrostatic Sticker per fissarla senza colla né magneti.

È venduta dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedita immediatamente, con la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime) a domicilio prevista in un paio di giorni al massimo se effettui l’ordine in questo momento.