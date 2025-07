Tutti i migliori chatbot in un solo posto su Poe, non solo ChatGPT

Dopo anni di fedeltà assoluta a ChatGPT, molti utenti stanno cambiando le loro abitudini e a guardare con un certo interesse a Poe. Non è l’ennesima piattaforma AI che promette miracoli. È un centro di comando unico che riunisce i migliori modelli di intelligenza artificiale sotto un’unica interfaccia.

La promessa è allettante, dopotutto. Perché limitarsi a un solo strumento quando si può avere accesso ai migliori chatbot sulla piazza? Perché pagare più abbonamenti quando uno solo può dare tutto? Ma soprattutto, perché accontentarsi quando si può scegliere il modello perfetto per ogni singolo compito?

Poe non è nato dall’idea di creare il solito chatbot, ma dalla consapevolezza che ogni modello AI eccelle in qualcosa di diverso.

Poe: la piattaforma che riunisce i migliori chatbot AI, da ChatGPT a Claude

La comodità è l’arma segreta di Poe. Invece di aprire ChatGPT, poi Claude, poi Gemini, si ha tutto nello stesso posto. Ogni chatbot ha le sue specialità. Claude è bravissimo con i testi lunghi, GPT-4 è quello più naturale nella conversazione, sembra quasi umano. Gemini si distingue per l’integrazione con i servizi Google. Il bello è che si può passare da uno all’altro senza uscire dall’app.

Con ChatGPT invece si è limitati a quello. È come avere solo Mediaset quando esistono Sky, Netflix, Prime Video… Poe dà il telecomando per tutti i canali. Ma come funziona? Basta selezionare il modello che si preferisce da un menu a tendina e iniziare la conversazione. Ma qui viene la parte interessante. È possibile taggare altri modelli durante la stessa conversazione usando il simbolo “@”. Si è curiosi di vedere come Claude interpreterebbe la stessa domanda appena fatto a ChatGPT? Basta scrivere “@Claude” e voilà.

L’ecosistema dei bot specializzati

Quello che rende Poe veramente unico nel suo genere, è la sua filosofia di comunità aperta. Mentre ChatGPT mantiene i suoi Custom GPT in un giardino recintato, accessibili solo attraverso il suo ecosistema, Poe permette a chiunque di creare e condividere bot personalizzati che funzionano attraverso qualsiasi modello disponibile.

Questo ha dato vita a un ecosistema incredibilmente ricco. Esistono bot specializzati in settori specifici: alcuni sono ottimizzati per la ricerca accademica, altri fungono da tutor linguistici personalizzati, altri ancora sono progettati per aiutare nella scrittura creativa o nella preparazione di esami.

La differenza fondamentale è nell’approccio. Mentre i Custom GPT di ChatGPT sono essenzialmente versioni specializzate dello stesso modello base, i bot di Poe possono sfruttare le competenze specifiche di modelli diversi. Un bot per la traduzione potrebbe usare Gemini per lingue specifiche e Claude per altre, ottimizzando automaticamente la scelta in base al contesto.

L’integrazione multimediale

ChatGPT ha fatto passi da gigante nell’integrazione multimediale, ma Poe adotta un approccio diverso. Invece di sviluppare tutto internamente, integra i migliori strumenti specializzati disponibili sul mercato.

Per l’audio, Poe offre svariati generatori di audio, tra cui l’ultimo modello Turbo v2.5 di Eleven Labs. Per quanto riguarda la creazione di video, offre accesso ai migliori generatori del momento, come Sora, Kling e Runway. È possibile generare video direttamente dall’interfaccia, sperimentare con stili diversi e confrontare i risultati di modelli differenti. In questo modo, invece di dover aprire un’app per il testo, un’altra per le immagini e una terza per l’audio, tutto avviene nello stesso posto.

Un unico abbonamento per tutti i modelli AI

Gestire tutti gli abbonamenti è una gran seccatura. ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced: ogni servizio ha il suo abbonamento mensile, e i costi si accumulano rapidamente. Con Poe questo non succede. Un singolo abbonamento, sblocca l’accesso a tutti i modelli premium disponibili sulla piattaforma.

Il sistema, infatti, funziona attraverso “punti di calcolo” che si rigenerano nel tempo. Invece di limitazioni rigide per ogni modello, si ha un budget flessibile che si può spalmare come si preferisce tra i diversi strumenti disponibili. Ad esempio, un giorno si ha bisogno di generare molte immagini e il giorno dopo di analizzare testi lunghi.

I limiti di Poe

Attenzione, Poe non è perfetto. ChatGPT lo batte ancora su una cosa importante: la memoria. ChatGPT può ricordare le tue preferenze e il contesto delle conversazioni precedenti, creando un’esperienza più personalizzata nel tempo.

Su Poe, ogni conversazione inizia praticamente da zero, a meno che non si crei un bot personalizzato con istruzioni specifiche. Questo può essere un limite se si ha bisogno di un assistente che impari dalle proprie interazioni e si adatti al proprio stile di lavoro nel tempo.

Il sistema di punti di calcolo, pur essendo flessibile, è comunque un limite che ChatGPT Plus non ha. Con ChatGPT, una volta pagato l’abbonamento, è possibile usare il servizio senza preoccuparsi di esaurire crediti a metà sessione. Con Poe, si deve monitorare i punti, soprattutto se si utilizzano intensivamente i modelli più avanzati.

Inoltre, alcune funzionalità avanzate di ChatGPT, come l’integrazione profonda con strumenti di produttività o plugin specifici, non hanno equivalenti diretti su Poe.

La filosofia del meglio di tutto

Quello che rende Poe è la filosofia dietro il prodotto. Invece di cercare di sviluppare un modello che sia il migliore in tutto – un po’ come voler creare un atleta che eccella simultaneamente nel tennis, nella corsa e nel nuoto – Poe parte dal presupposto che ogni AI ha i suoi punti di forza specifici.

Per molti utenti, questa flessibilità rappresenta un valore che supera i singoli vantaggi di qualsiasi modello specifico. Non si tratta solo di avere accesso a più strumenti, ma di poter scegliere lo strumento giusto per ogni compito specifico.

ChatGPT rimane eccellente per molte applicazioni. Ma per chi cerca flessibilità, varietà e la possibilità di sperimentare con i migliori modelli disponibili, Poe offre un’alternativa convincente che vale la pena considerare.