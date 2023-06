Il mini laptop di Kingnovy: il ritorno del netbook?

Di computer e dispositivi in generale, su queste pagine, ne sono passati molti. Questo, però, merita una segnalazione tutta sua, se non altro per il concept alquanto particolare: il produttore Kingnovy lo definisce un mini laptop, a noi sembra un lontano erede dei netbook tanto in voga parecchi anni fa. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft e chi è interessato lo trova in offerta su Amazon con un coupon dedicato da attivare.

Design da netbook, specifiche da PC completo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display touchscreen da 7 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Intel Celeron J4105 con GPU Intel UHD Graphics 600, 12 GB di RAM, SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, lettore microSD, webcam con microfono, porte USB 3.0 e 2.0, slot HDMI e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al momento è possibile acquistare il mini laptop di Kingnovy al prezzo finale di 363 euro, sfruttando lo sconto che si ottiene attivando il coupon dedicato. Una spesa non proprio contenuta, a dire il vero, ma che potrebbe essere giustificata dalla particolarità del suo form factor. In dotazione il pennino per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Le dimensioni sono compatte: solo 18,5×14,1×2 centimetri, il peso si attesta a 650 grammi. La disponibilità è immediata, ma per la consegna gratuita a domicilio sarà necessario attendere circa un paio di settimane, come stimato da Amazon nella scheda del prodotto. Lo poniamo all’attenzione dei lettori soprattutto perché curioso. È venduto e spedito da un venditore terzo, relativamente nuovo sull’e-commerce e con pochi feedback all’attivo: maneggiare con prudenza.

