A soli 134€, questo Mini PC è quasi regalato

In sconto a soli 134 euro, BMAX MaxMini B1 Pro è l’affare di oggi nella categoria Mini PC su Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a gestire le operazioni quotidiane della produttività come l’editing dei documenti, la navigazione e la comunicazione da remoto, ma anche per lo studio e l’intrattenimento multimediale.

Mini PC: BMAX MaxMini B1 Pro al minimo storico

Per passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dalle specifiche tecniche integrate. Eccole: processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 500, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, uscite video HDMI e VGA per il collegamento simultaneo di più monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB Type-A e jack audio. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, ma volendo è possibile installare Linux o altre piattaforme. L’immagine qui sotto mostra il contenuto della confezione: ci sono anche il manuale utente, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e la staffa con relative viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor. Per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 134 euro è un affare da cogliere al volo. Per acquistare BMAX MaxMini B1 Pro al suo minimo storico è sufficiente attivare il coupon dedicato, ottenendo così uno sconto sul listino.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio con la consegna assicurata in un solo giorno. Se si effettua subito l’ordine sarà possibile metterlo sulla scrivania già entro domani, senza alcun costo aggiuntivo per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.