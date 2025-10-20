Mini PC 16GB + 512GB a soli 159€ è un REGALO vero e proprio

Un antico detto popolare dice che l’occasione fa l’uomo ladro. Di fronte a questa promozione eBay, che sembra quasi un errore di prezzo, si deve fare l’affare! Il Mini PC Blackview da 16GB di RAM e 512GB di SSD è in offerta speciale. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 159 euro adesso che è in offerta speciale con coupon.

Il codice da inserire alla pagina dei metodi di pagamento su eBay è BRANDOCT25 che attiva uno sconto del 20% sul prezzo, che sia già in promozione o no. In questo modo risparmi davvero tanto assicurandoti il meglio del meglio al miglior prezzo possibile. Tieni presente che la quantità disponibile è limitata e l’offerta potrebbe terminare.

Con la consegna gratuita di eBay ti arriva in pochissimo tempo grazie a DHL Express o UPS. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento accedi al tasso zero in tre rate. Si tratta di un’ottima opportunità inclusa che puoi scegliere di attivare per non pagare tutto insieme. Così ti porti a casa questo Mini Gaming PC.

Mini PC Blackview: perfetto anche per il gaming

Il Mini PC Blackview è perfetto anche per il gaming. Dotato di prestazioni molto interessanti, è in grado di gestire diversi giochi senza problemi. Oggi lo acquisti a soli 159 euro con il Coupon BRANDOCT25. Sbrigati perché sta andando a ruba. All’interno della confezione trovi il mini computer, un adattatore UE, un cavo HDMI, un VESA e un manuale. La connettività è perfetta e ampia.

I/O anteriore (ingresso/uscita): 2x USB 3.0; 1x USB 2.0; 1x pulsante di accensione.

I/O posteriore (ingresso/uscita): 1x USB 2.0; 2x HDMI 1.4b Tipo A; 1x RJ45 LAN; 1x pulsante Clear CMOS; 1x 5,5mm DC Connessione; 1x Jack telefonico da 3,5 mm.



