 Mini PC 16GB + 512GB a soli 159€ è un REGALO vero e proprio
Oggi la qualità costa poco su eBay: afferra subito questo Mini PC dalle caratteristiche top, 16GB RAM + 512GB SSD,in regalo a soli 159€.
Tecnologia PC Hardware
Un antico detto popolare dice che l’occasione fa l’uomo ladro. Di fronte a questa promozione eBay, che sembra quasi un errore di prezzo, si deve fare l’affare! Il Mini PC Blackview da 16GB di RAM e 512GB di SSD è in offerta speciale. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 159 euro adesso che è in offerta speciale con coupon.

Acquista il Mini PC BlackView

Il codice da inserire alla pagina dei metodi di pagamento su eBay è BRANDOCT25 che attiva uno sconto del 20% sul prezzo, che sia già in promozione o no. In questo modo risparmi davvero tanto assicurandoti il meglio del meglio al miglior prezzo possibile. Tieni presente che la quantità disponibile è limitata e l’offerta potrebbe terminare.

Con la consegna gratuita di eBay ti arriva in pochissimo tempo grazie a DHL Express o UPS. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento accedi al tasso zero in tre rate. Si tratta di un’ottima opportunità inclusa che puoi scegliere di attivare per non pagare tutto insieme. Così ti porti a casa questo Mini Gaming PC.

Mini PC Blackview: perfetto anche per il gaming

Il Mini PC Blackview è perfetto anche per il gaming. Dotato di prestazioni molto interessanti, è in grado di gestire diversi giochi senza problemi. Oggi lo acquisti a soli 159 euro con il Coupon BRANDOCT25. Sbrigati perché sta andando a ruba. All’interno della confezione trovi il mini computer, un adattatore UE, un cavo HDMI, un VESA e un manuale. La connettività è perfetta e ampia.

  • I/O anteriore (ingresso/uscita):
    • 2x USB 3.0;
    • 1x USB 2.0;
    • 1x pulsante di accensione.
  • I/O posteriore (ingresso/uscita):
    • 1x USB 2.0;
    • 2x HDMI 1.4b Tipo A;
    • 1x RJ45 LAN;
    • 1x pulsante Clear CMOS;
    • 1x 5,5mm DC Connessione;
    • 1x Jack telefonico da 3,5 mm.

Acquista il Mini PC BlackView

Assicurati prestazioni e risparmio con questo Mini PC Blackview a soli 159 euro con il Coupon BRANDOCT25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Osvaldo Lasperini
20 ott 2025
