Mini PC a 199€ (coupon): Beelink Mini S12 con Intel e Windows 11

Beelink Mini S12 al prezzo stracciato di soli 199 euro, in una configurazione di alto livello, è l’occasione migliore di oggi se stai cercando un Mini PC economico, ma al tempo stesso potente e versatile. Non lasciartelo sfuggire: attiva il coupon su Amazon e mettilo nel carrello. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro.

Beelink Mini S12: le specifiche del Mini PC

Il comparto hardware è costituito da specifiche tecniche adatte al lavoro, ma non solo: ha tutto ciò che serve anche per l’intrattenimento nel tempo libero, per studiare e per la navigazione online. Ecco le caratteristiche più importanti tra quelle integrate, per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N100 con GPU Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K;

quattro porte USB 3.2 Gen 2 e jack audio.

Per acquistare il Mini PC di Beelink (modello Mini S12) al prezzo finale di soli 199 euro, non devi far altro che attivare il coupon dedicato e sbloccare così lo sconto di 60 euro rispetto al listino. Nella confezione sono presenti l’adattatore per l’alimentazione, ben due cavi HDMI rispettivamente da 1 e 2 metri di lunghezza, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.

Se lo ordini subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro pochi giorni, grazie alla consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica. Con centinaia di recensioni positive pubblicate di clienti dell’e-commerce, è promosso da un voto medio pari a 4,4/5.