Mini PC 8/128 GB con CPU Intel e W10 Pro (-96,50€)

Abbastanza potente da poter gestire senza problemi tutte le più diffuse applicazioni per la produttività e sufficientemente compatto da scomparire quasi sulla scrivania, MinisForum JB95 è il Mini PC proposto oggi da Amazon in offerta lampo con un forte sconto di 96,50 euro sul prezzo di listino e spedizione gratuita.

MinisForum JB95: forte sconto sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche incluse: processore quad core Intel Pentium Silver N5095, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 2280 da 128 GB per l'archiviazione dei dati, possibilità di espansione con unità SATA, due porte USB 3.1, altre due 3.0 e una Type-C che funge anche da uscita video 4K@60Hz, slot HDMI e DisplayPort con supporto alla medesima risoluzione (anche per configurazioni a più monitor), Ethernet, jack audio, WiFi dual band e Bluetooth. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi il Mini PC può essere tuo al prezzo di soli 263,49 euro invece di 359,99 euro come da listino. Attenzione però: come per ogni altra offerta lampo di Amazon, rimarrà disponibile per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione, gli interessati non perdano tempo.