Mini PC a soli 84€: è Fujitsu Esprimo Q957

Perfetto per la produttività quotidiana di base, ma anche per la navigazione online e per lo streaming nel tempo libero, Fujitsu Esprimo Q957 è un Mini PC compatto, affidabile, realizzato da uno dei brand più noti della categoria e oggi proposto a fronte di una spesa molto conveniente. In questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 84,90 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita offerta da Amazon.

Fujitsu Esprimo Q957: le specifiche del Mini PC

Tra le specifiche tecniche ci sono il processore Intel Pentium G4560 con GPU Intel HD Graphics 610 affiancato da 8 GB di RAM e da un disco SSD NVMe da 250 GB, la connettività Wi-Fi e una gamma di porte fisiche presenti sul case (USB-C, USB Type-A, uscite video, jack audio e così via). Insomma, la potenza di calcolo necessaria per gestire documenti, posta elettronica, browser e comunicazioni c’è tutta. All’occorrenza può anche diventare un media center. Il sistema operativo è Windows 10 Pro con download degli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Puoi trovare altre informazioni nella pagina dedicata.

È un prodotto ricondizionato, ispezionato, testato e pulito in conformità ai requisiti di Amazon Renewed per assicurarsi che sia completamente funzionante. Inoltre, è fornito con un anno di garanzia a cui ricorrere in caso di problematiche. Al prezzo di soli 84,90 euro, Fujitsu Esprimo Q957 può essere un ottimo affare per molti.

Se lo ordino subito, potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania già entro domani. Come scritto in apertura, c’è la spedizione gratuita affidata alla rete logistica dell’e-commerce. Per l’eventuale restituzione con rimborso della spesa avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.