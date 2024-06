Mini PC a 89€: Teclast N10 è un affare a PREZZO STRACCIATO

Non lasciarti sfuggire l’occasione di mettere sulla tua scrivania Teclast N10 al prezzo di soli 89 euro. Il Mini PC, oggi in forte sconto su Amazon, ha tutto ciò che serve per la produttività di base (editing documenti, gestione della posta elettronica e così via), per lo studio, per la navigazione online e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero (streaming).

Teclast N10: le specifiche tecniche del MiniPC

Di seguito un riepilogo con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Il design è molto compatto, ogni componente hardware è racchiusa in un case che occupa pochissimo spazio e che, eventualmente, può essere montato dietro al monitor, grazie alla compatibilità con lo standard VESA. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD;

6 GB di RAM DDR4;

SSD da 128 GB;

moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless;

porte USB 3.2, lettore microSD, Ethernet, uscite video HDMI e VGA, jack audio.

In questo momento, puoi mettere nel carrello il Mini PC di Teclast (modello N10) e acquistarlo al prezzo di soli 89 euro. Non ci sono coupon da attivare o codici promozionali da inserire: il forte sconto è applicato in automatico.

Se lo ordino subito, entro domani sarà a casa tua, con la spedizione gratuita curata da Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio, se sei interessato, è di non perdere tempo per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out.