Mini PC, che affare: solo 99 euro per Teclast N10

Tanto piccolo nel design, quanto versatile nelle funzionalità: Teclast N10 in sconto a soli 99 euro è l’affare di oggi per chi vuol mettere un Mini PC sulla scrivania. Per approfittare dell’offerta devi solo attivare il coupon Amazon dedicato. Le dimensioni sono davvero compatte (solo 119x119x24 millimetri) e, volendo, lo puoi nascondere dietro al monitor, grazie alla compatibilità con lo standard VESA.

Teclast N10: le specifiche del Mini PC

Con sistema operativo Windows 11 Pro in dotazione (preinstallato e pronto a ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft), integra specifiche tecniche adatte alla produttività, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Ecco quelle più importanti, per conoscere altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics;

6 GB di RAM DDR4;

SSD da 128 GB;

Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, uscite video HDMI e VGA (con supporto 4K), microSD, Ethernet e jack audio.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per approfittare del forte sconto e acquistare il Mini PC di Teclast (modello N10) al prezzo finale di soli 99 euro. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale di istruzioni. Il design è quello visibile in queste immagini.

Puoi anche contare sull’affidabilità di Amazon per la spedizione, con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Considerando l’affare, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba in breve tempo: consulta tutti i dettagli sulle tempistiche nella scheda del prodotto e approfitta dell’occasione prima di un sold out quasi inevitabile.