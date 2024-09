Mini PC a 99€: l'affare con il coupon di Amazon (Teclast N10)

Teclast N10 al prezzo stracciato di soli 99 euro è l’affare da cogliere al volo se stai cercando un nuovo Mini PC economico da mettere sulla scrivania. Le sue caratteristiche lo rendono adatto all’intrattenimento multimediale (soprattutto allo streaming) e alla navigazione, ma anche alla produttività di base. Per approfittarne devi solo attivare il coupon sconto che trovi in questo momento su Amazon, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

Teclast N10: le specifiche tecniche del Mini PC

Dimensioni e peso sono ridotti al minimo: 119x119x24 millimetri per 198 grammi, al pari si uno smartphone, tanto da poterlo portare ovunque nella borsa o nello zaino per collegare a qualsiasi monitor o televisore. Di seguito le specifiche tecniche principali, dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD;

6 GB di RAM DDR4 e unità SSD da 128 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, slot microSD e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Al prezzo stracciato di soli 99 euro, il Mini PC di Teclast (modello N10) è un ottimo affare da mettere sulla scrivania. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto e approfittare della promozione.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Infine, aggiungiamo che Amazon si occupa della spedizione senza passare da intermediari, attraverso la propria rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.