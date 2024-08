Mini PC a 99€: MINIMO STORICO per il BMAX con Intel e W11

Al suo prezzo minimo storico, grazie all’offerta a tempo disponibile in questo momento su Amazon, BMAX MaxMini B1 Pro è l’occasione da cogliere al volo se vuoi mettere sulla tua scrivania un Mini PC compatto e versatile, adatto anche per la produttività di base. In promozione a soli 99 euro, con spedizione gratuita e consegna entro domani, è davvero imperdibile.

BMAX MaxMini B1 Pro: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, ma c’è la possibilità di installare una qualsiasi distribuzione Linux. Di seguito, l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel Celeron N4000 con GPU Intel UHD Graphics 600;

8 GB di RAM DDR4 e 128 GB di memoria interna eMMC;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K;

due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, slot microSD e jack audio.

Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva), BMAX MaxMini B1 Pro è un affare da cogliere al volo. È al suo minimo storico. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, la staffa per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale italiano del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini subito, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita, così da poterlo mettere immediatamente sulla tua scrivania.