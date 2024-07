Mini PC a 84,99€ grazie a questo coupon sconto Amazon

Il Teclast Mini PC N10 è una soluzione rapida, economica ed efficiente per avere subito una postazione da lavoro pronta all’uso dove vuoi, che si tratti di un ufficio o di uno studio casalingo. Oggi, grazie ad un coupon sconto da spuntare su Amazon, puoi acquistarlo a soli 84,99 euro.

La scheda tecnica del Mini PC Teclast N10

A dispetto del suo prezzo fortemente economico, a questo Mini PC non manca davvero niente. Le dimensioni ultra compatte di soli 119 mm x 119 mm x 24 mm e un peso leggerissimo di 198 g “nascondono” un processore Intel Celeron N4000 con frequenza di clock massima a 2.6GHz e 6GB di memoria RAM DDR4. Lo storage è affidato ad una memoria integrata eMMC da 128GB, espandibile grazie ad uno slot M.2 SATA.

Le 3 porte USB3.2 GEN1 insieme alle uscite video HDMI e VGA ti garantiscono il massimo in termini di connettività: hai anche la possibilità di attivare una visione simultanea su due schermi, ideale per il lavoro. La connettività wireless, invece, è supportata da moduli WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 5.0. Presente anche una porta RJ45 per connessioni Ethernet cablate.

La scelta ideale se hai bisogno di un computer potente, portatile e versatile, adatto per l’uso quotidiano senza spendere troppo. Applica il coupon sconto e acquistalo a soli 84,99 euro.