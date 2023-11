Mini PC a 99 euro: occasione Amazon per il Black Friday (-23%)

La settimana del Black Friday di Amazon ti offre l’opportunità di portarti a casa un Mini PC eccezionale ad un prezzo ancor più speciale. Grazie allo sconto applicato puoi portarti a casa questo modello a soli 99,99 euro. Occasione da non perdere per costruire una postazione minimal e veloce per lavoro, studio o intrattenimento. Per accedere all’offerta devi essere abbonato ad Amazon Prime.

Mini PC in super sconto su Amazon

Al cuore di questo mini PC troverai il processore Intel Celeron N4000, potente e efficiente, con 8 GB di RAM LPDDR4 e uno spazio di archiviazione eMMC da 128 GB. Una combinazione perfetta per garantire un multitasking efficiente e veloce. Inoltre, il mini PC è preinstallato con Windows 11 Pro (64 bit) e supporta altri sistemi operativi come Linux e Ubuntu.

La sua dimensione super mini lo rende più piccolo persino di un telefono cellulare, consentendoti di portarlo ovunque tu vada. La presenza di una ventola di raffreddamento silenziosa e efficace assicura un funzionamento fluido e silenzioso, ideale per il lavoro e l’intrattenimento.

Non solo un mini PC per l’ufficio, il Bmax N4000 funge anche da HTPC. Con grafica HD 600 e porta HDMI, supporta una risoluzione fino a 4K a 60Hz, offrendoti un’esperienza visiva eccezionale. Collega il mini PC a un proiettore per riunioni o utilizzalo come media center per goderti i tuoi programmi TV preferiti.

La connettività è senza problemi grazie al WiFi dual-band 2.4G/5G e Bluetooth 4.2 integrato. Le interfacce necessarie, tra cui 2 porte USB 3.0, 1 porta HDMI, 1 porta di alimentazione CC e 1 porta RJ45, sono progettate per eliminare ridondanze e complessità, offrendoti tutto il necessario.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Mini PC Bmax N4000 a soli 99 euro durante l’evento Black Friday di Amazon. Un affare del genere è da cogliere al volo.

