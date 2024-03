Mini PC a soli 101,99€: sconto imperdibile su POCHI PEZZI (-43%)

Perfetto da usare come PC muletto, per piccole operazioni da ufficio o per lo studio questo Mini PC in offerta su Amazon è l’affare del giorno. Grazie allo sconto del 43% te lo porti a casa infatti a soli 101,99 euro invece di 179,99 con spedizione e consegna immediata grazie a Prime. Il sistema operativo è Windows 10.

Mini PC in sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC offre misure compatte ed un design elegante per un peso complessivo inferiore al mezzo chilo. Dimensioni che lo rendono perfetto per essere portato in viaggio, consentendoti di lavorare in modo flessibile ovunque tu vada, ideale soprattutto per i viaggi di lavoro.

Il processore è un Intel Celeron N3350 che alimenta il sistema operativo Windows 10 da 64-bit e 64GB di memoria interna espandibile a piacimento tramite unità SSD SATA. L’unità grafica ti permette di collegare un doppio display, perfetto quindi per il multitasking.

Per quanto riguarda la connettività, il mini PC supporta le più recenti tecnologie Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre alla LAN 1000Mbps. Porte USB 3.0 per un rapido trasferimento dei file e porte VGA e HDMI per supportare la visualizzazione a doppio schermo completano il quadro.

Infine, se te lo stai chiedendo viste le dimensioni così compatte, la dissipazione del calore è ottimizzata per garantire prestazioni veloci e fluide. Il coperchio di raffreddamento del disco rigido contribuisce a mantenere il processore della CPU a una temperatura ottimale, consentendo al mini PC di operare in modo affidabile in una vasta gamma di condizioni ambientali.

Il prezzo finale in offerta è di soli 101,99 euro: i pezzi rimasti sono pochi, meglio sbrigarsi.