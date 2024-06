Mini PC ACEMAGIC AK1PLUS: sconto EPICO del 30% su Amazon

Il mini PC ACEMAGIC AK1PLUS è una scelta straordinaria per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto. Equipaggiato con il processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali con una frequenza che varia da 1,7 GHz a 3,4 GHz. I suoi 4 core e 4 thread, insieme ai 6 MB di cache L3, garantiscono un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per una vasta gamma di applicazioni, dalla riproduzione di video in 4K alla navigazione web avanzata.

Attualmente in mega sconto del 30% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 189,90 euro, anziché 269,99 euro.

Mini PC ACEMAGIC AK1PLUS: un’occasione da prendere al volo

Un altro aspetto affascinante dell’ACEMAGIC AK1PLUS è il suo design con effetti di luce RGB colorati. Questi effetti luminosi dinamici, regolabili tramite software, aggiungono un tocco di stile e personalizzazione, rendendo l’ambiente di lavoro o di intrattenimento ancora più accattivante.

In termini di memoria e archiviazione, il mini PC non delude. È dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, assicurando velocità e capacità di risposta rapide. Inoltre, l’espandibilità è garantita grazie a uno slot per HDD da 2,5 pollici che consente di aggiungere fino a 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi gestisce grandi quantità di dati o ha bisogno di eseguire applicazioni multiple contemporaneamente.

La qualità visiva è un altro punto di forza dell’ACEMAGIC AK1PLUS. Con una scheda grafica 4K UHD integrata, questo mini PC supporta la risoluzione 4K (4096×2160@60Hz), offrendo immagini chiare e dettagliate ideali per l’intrattenimento domestico. Le due porte HDMI permettono di collegare due monitor simultaneamente, migliorando l’efficienza lavorativa e rendendo più semplice il multitasking.

Le numerose porte disponibili includono 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 HDMI, una porta DC, una porta microfono e una porta RJ45, offrendo una connettività versatile per tutte le esigenze quotidiane. La potente ventola di raffreddamento integrata assicura che il sistema rimanga fresco anche sotto carico, riducendo il rischio di surriscaldamento e prolungando la durata dell’hardware.

Non perdere l'occasione di migliorare la tua configurazione tecnologica con questo dispositivo all'avanguardia.