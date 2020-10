Mini PC ACEPC AK3: tanta potenza a meno di 200€

I Mini PC stanno sempre più prendendo piede nelle case e negli uffici grazie alle loro dimensioni compatte e alla grande potenza di calcolo sia per le operazioni base che per le operazioni più complesse. Quest’oggi vi vogliamo parlare di una grande offerta Amazon.

Mini PC ACEPC AK3 in offerta su Amazon

Questa riguarda l’elegante e compatto Mini PC ACEPC AK3 che integra un processore Intel Celeron J4125 (4 MB di cache, fino a 2,7 GHZ), una scheda grafica Intel UHD 600, RAM DDR4 da 8 GB, ROM da 120 GB espandibili e il sistema operativo Windows 10 Professional a 64 bit preinstallato.

Il mini computer presenta una comoda connessione Bluetooth 4.2, con cui è possibile collegare auricolari, mouse wireless, tastiere e persino controller di gioco. Il Mini PC ACEPC AK3 è dotato di due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, una porta Gigabit Ethernet, una porta per scheda Micro SD, due porte HDMI e una porta VGA che insieme supportano fino a tre display alla risoluzione UltraHD 4K.

Questo mini PC supporta WiFi Dual Band 2,4 GHz e 5,0 GHz: la frequenza da 2,4 GHz offre velocità fino a 450 Mbps mentre quella da 5 GHz offre velocità fino a 1300 Mbps. Garantita anche la massima dissipazione del calore grazie ad una speciale ventola brevettata che non permette mai al dispositivo di surriscaldarsi o di alterarne il funzionamento a lungo termine.

Le dimensioni, infine, sono talmente ridotte che è possibile tenere il dispositivo sul palmo di una mano. Viene fornito con un supporto Vesa per essere appeso sul retro di un televisore o di un qualunque monitor senza inutili ingombri sulla scrivania o su qualsiasi piano di lavoro. L’offerta proposta da Amazon è davvero interessante per portarvi a casa questo piccolo computer all’incredibile prezzo di 186,91 euro con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino. In offerta anche il fratello minore con Intel Celeron N3350, 4GB di RAM DDR3, 64GB di ROM e scheda grafica Intel HD Graphics 500, in questo caso il prezzo è di soli 110€.