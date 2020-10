Acute Angolo AA: il Mini PC di design a -42%

Con il suo design alquanto particolare, Acute Angolo AA è un Mini PC che di certo non passa inosservato sulla scrivania: il profilo triangolare e la finitura in legno-alluminio del case lo rendono unico nel suo genere. Un’attenzione all’aspetto estetico che fortunatamente non si traduce in alcun compromesso sul fronte delle prestazioni, soprattutto se si considera il prezzo di 140,32 euro a cui viene proposto oggi da Gearbest. Lo abbiamo già segnalato su queste pagine già nei mesi scorsi e ha attirato l’attenzione di molti: oggi un nuovo importante sconto è l’occasione giusta per tornare ad ammirare la coraggiosa idea di un design quantomeno originale.

Offerte Mini PC: forte sconto su Acute Angolo AA

Queste le specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Apollo Lake N3450, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM LPDDR3, memoria eMMC da 64 GB affiancata da unità SSD da 128 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, tre porte USB 3.0, uscita video HDMI e jack audio da 3,5 mm. Pur non essendo adatto al gaming o ai carichi di lavoro più pesanti (rendering ecc.), ce n’è senza dubbio a sufficienza per gestire le operazioni di base della produttività (navigazione, posta elettronica, editing dei documenti) così come per la riproduzione dei contenuti multimediali.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 di Microsoft. Tra gli altri punti di forza di Acute Angolo AA il sistema per la dissipazione del calore che fa leva su una ventola silenziosa presente all’interno. La spedizione gratuita garantisce la consegna a domicilio in circa un paio di settimane, senza ulteriori spese e potendo oggi beneficiare del 42% di sconto sul prezzo di listino.