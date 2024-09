Mini PC ad alte prestazioni (Ryzen 5, 16/512GB, Win 11) con 100€ di sconto Amazon

Un Mini PC in grado di sostituire tranquillamente un PC Desktop ad alte prestazioni? È questa soluzione del marchio AceMagician che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 289,99 euro invece di 389, con spedizione Prime per la consegna immediata. Andiamo a vedere la scheda tecnica.

Mini PC AceMagician in offerta: la scheda tecnica

Il Mini PC non delude da questo punto di vista dato che è dotato di un processore AMD Ryzen 5 5600U, a 6 core e 12 thread con una frequenza base di 2,3 GHz, che può arrivare fino a 4,2 GHz.

Include anche 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, e un SSD da 512 GB per assicurarti velocità e capacità di memoria sufficiente.

Il computer sfrutta un sistema di raffreddamento in lega di rame per mantenere le temperature sotto controllo, ma puoi comunque sfruttare tre modalità operative a seconda delle tue esigenze: Silenziosa, con un volume di soli 38 dB e un consumo energetico ridotto tra 10-15 W, ideale per il lavoro tranquillo e il risparmio energetico; Automatica, per bilanciare prestazioni e consumo e Performance, che spinge il sistema al massimo per il gaming leggero e applicazioni intensive.

Il Mini PC supporta fino a tre display simultanei attraverso le uscite HDMI, DP e Type-C, mentre con il Wi-Fi dual band e il Bluetooth integrato avrai una connessione stabile e veloce per internet e per i tuoi dispositivi senza filo.

La connettività include nel complesso HDMI 2.0, DP, Type-C, quattro USB 3.0 e una porta LAN RJ45 rendendo questo computer versatile e adatto per diversi scopi, vista anche la presenza di Windows 11 già preinstallato. Acquistalo adesso con 100 euro di sconto.