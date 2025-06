Mini PC, CHE AFFARE: Blackview MP60 in doppio sconto

Chi ha già messo il Mini PC sulla scrivania non può più farne a meno: approfitta dell’offerta a tempi su Amazon che in questo momento propone Blackview MP60 con un forte risparmio. Ha tutto ciò che serve per lavorare, studiare, navigare e per l’intrattenimento nel tempo libero, a partire dal sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Blackview MP60, il Mini PC giusto per tutto

Il comparto hardware è di alto profilo con una CPU evoluta, un quantitativo di RAM più che sufficiente per gestire anche le operazioni più pesanti e tanto spazio dedicato allo storage. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per altri dettagli rimandiamo alla scheda sull’e-commerce.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Per sbloccare il doppio sconto e acquistare Blackview MP60 al prezzo finale di soli 180 euro ti basta applicare il codice promozionale FROM98CT che trovi su Amazon. L’altra riduzione della spesa è automatica. È fornito con due anni di garanzia e supporto a vita.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e il manuale utente con le istruzioni di base.