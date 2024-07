Mini PC, AFFARE Prime Day: che sconto su BMAX MaxMini B3

Perfetto per la produttività di base, lo studio, lo streaming e la navigazione, BMAX MaxMini B3 è tra i Mini PC più interessanti proposti in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day, l’evento che si concluderà a mezzanotte. Mettilo sulla tua scrivania approfittando dell’offerta in corso, per non lasciarti sfuggire l’occasione. Sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto in metallo per il montaggio dietro al monitor (opzionale).

Mini PC in offerta al Prime Day: BMAX MaxMini B3

Partiamo forte con il comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità, comprese quelle di intelligenza artificiale. Di seguito, l’elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM DDR4 (espandibile) e SSD M.2 da 256 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth;

due uscite video HDMI con supporto 4K;

quattro porte USB 3.0 Type-A, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio.

Al prezzo finale di soli 119 euro, il Mini PC è un ottimo affare.

