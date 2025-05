Mini PC con AI: coupon -124€ per il nuovo Minisforum AI X1

Minisforum AI X1 è un Mini PC compatto, ma incredibilmente potente. Appena lanciato, è già in forte sconto su Amazon. Progettato per chi cerca prestazioni elevate in uno design dalle dimensioni contenute, è racchiuso all’interno di uno chassis elegante e resistente in lega di alluminio, ottimizzato per favorire la dissipazione del calore. È ideale per professionisti, creativi e per gli utenti più esigenti, per la produttività quotidiana a casa o in ufficio così come per l’editing multimediale, l’intrattenimento e il gaming.

Minisforum AI X1, il Mini PC con l’intelligenza artificiale dentro

Sotto la scocca troviamo il processore AMD Ryzen 7 255 (8 core, 16 thread) con architettura Zen 4, frequenza fino a 4,90 GHz e grafica Radeon 780M integrata. Ad affiancarlo ci sono 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e SSD M.2 PCIe 4.0 da 1 TB per lo storage (con possibilità di upgrade fino a 4 TB). Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ed Ethernet, le tante porte fisiche mostrate qui sotto (inclusa OCulink) il supporto per il collegamento simultaneo a un massimo di quattro monitor con risoluzione fino a 8K. Ci sono anche il microfono e gli altoparlanti stereo. Dai uno sguardo alla scheda completa per altre informazioni.

Grazie al coupon da attivare, in questo momento puoi acquistare il nuovo Minisforum AI X1 con uno sconto di 124 euro rispetto al listino ufficiale.

È venduto dallo store ufficiale del marchio al prezzo finale di 595 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis prevista in un paio di giorni.