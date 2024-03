Mini PC AMD Ryzen 5 TOP anche per GAMING a prezzo FOLLE

Hai bisogno di un computer compatto in grado di supportare le tue passioni ed esigenze? Non spendere una fortuna, dai un’occhiata a questa offerta disponibile su Amazon. Si tratta del Mini PC AMD Ryzen 5 AskHand. Cosa stai aspettando? Il prezzo è decisamente folle. Acquistalo a soli 289 euro, invece di 329 euro.

Questo prezzo lo ottieni semplicemente attivando il Coupon 40€ disponibile alla pagina dell’articolo. Inoltre, se sei un cliente Prime hai un vantaggio spettacolare: la consegna gratuita direttamente a casa tua in pochissimi giorni.

Mini PC AMD Ryzen 5 AskHand: perfetto anche per gaming e grafica

Con il Mini PC AMD Ryzen 5 AskHand non hai più limiti né di spazio né di utilizzo. La sua forma compatta e il design contenuto lo rendono estremamente adatto a piccole scrivanie o a esigenze importanti di piano di lavoro. Installalo direttamente dietro il monitor per evitare che occupi spazio.

Inoltre, in dotazione trovi 16GB di RAM e 512GB di SSD. Questo, insieme al processore e alla scheda grafica lo rende perfetto anche per gaming occasionale e grafica. Lavora e divertiti senza alcun limite grazie a questo spettacolo. Read to work, arriva con Windows 11 Pro installato.

Acquistalo a soli 289 euro attivando il Coupon 40€, invece di 329 euro. Questa offerta speciale è una super esclusiva Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.