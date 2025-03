Mini PC con AMD Ryzen 9, 24/500GB: il coupon per Beelink EQR6

Piccolo nelle dimensioni, Beelink EQR6 surclassa gran parte degli altri Mini PC della sua categoria in termini di prestazioni e specifiche tecniche: oggi lo trovi in forte sconto su Amazon. È perfetto per lavorare e non solo, anche per il tempo libero. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo sulla tua scrivania semplicemente attivando il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce.

Un Mini PC per tutto: è Beelink EQR6

All’interno del suo case compatto e dallo stile minimalista racchiude il potente processore AMD Ryzen 9 6900HZ con chip grafico AMD Radeon 680M. Lo affiancano ben 24 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e un’unità SSD PCIe 4.0 da 500 GB (espandibile fino a 4 TB) per l’archiviazione. Tutto questo senza dimenticare la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C e il jack audio. Fai un salto sulla scheda completa conoscere altri dettagli.

Devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce per mettere sulla tua scrivania il Mini PC di Beelink (modello EQR6) al prezzo finale di 449 euro. Approfitta del forte sconto, considerando la configurazione hardware appena descritta e le sue potenzialità è un vero affare.

Amazon si occupa della spedizione, assicurando la consegna gratuita direttamente a casa tua già entro domani se lo ordini adesso. Ti segnaliamo infine che nella confezione troverai un cavo HDMI, il manuale utente e l’alimentatore. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è molto alto (4,6/5).