 Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5

Potente e compatto, Beelink EQR5 è in forte sconto su Amazon: metti il Mini PC sulla tua scrivania, con Amazon la spedizione è gratuita.
Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5
PC Hardware Desktop
Potente e compatto, Beelink EQR5 è in forte sconto su Amazon: metti il Mini PC sulla tua scrivania, con Amazon la spedizione è gratuita.

Comparto hardware di alto livello e sistema Windows 11 Pro per Beelink EQR5: trovi il Mini PC al prezzo più conveniente di sempre su Amazon. Integra specifiche tecniche adatta alla produttività e a qualsiasi altro impiego, inclusi lo studio e l’intrattenimento, con una notevole libertà per quanto riguarda le opzioni di upgrade.

Compra il Mini PC in forte sconto

Il cuore pulsante è costituito dal processore AMD Ryzen 5 5650U con scheda grafica AMD Radeon, un’unità potente e in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro. Ad affiancarlo ci sono 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e un SSD PCIe 3.0 da 500 GB (espandibile fino a 2 TB). Si aggiungono poi la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con due slot Ethernet, le porte USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB-C e il jack audio, senza dimenticare le due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K per dar vita a una configurazione multimonitor (fino a tre schermi con USB-C). Dai uno sguardo alla scheda completa per altri dettagli.

Beelink EQR5: le caratteristiche del Mini PC

Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, il forte sconto è automatico: al prezzo finale di soli 279 euro, Beelink EQR5 è l’affare del giorno per la categoria Mini PC. Tieni in considerazione anche la possibilità di montarlo dietro allo schermo grazie alla compatibilità con lo standard VESA.

Beelink AMD Ryzen 5 5650U (6C/12T, fino a 4.2GHz), EQR5 Mini Computer W11 Pro, 16G DDR4 RAM/500G M.2 PCIE SSD, Doppio Displays, HDMI,Type-C, USB3.2, WiFi6, BT5.2

Compra il Mini PC in forte sconto

Puoi contare anche sulla consegna gratis: arriverà a casa tua entro un paio di giorni se lo ordini adesso. La vendita è gestita dallo store ufficiale europeo del marchio, mentre la spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)

ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)
Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro

Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro
ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)

ORIGIMAGIC C4 è l'affare Mini PC di oggi su Amazon (offerta)
Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto

Beelink SER9 Pro a -150 euro: il Mini PC oggi in forte sconto
Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro

Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro
Davide Tommasi
Pubblicato il
15 set 2025
Link copiato negli appunti