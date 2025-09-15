Mini PC (AMD Ryzen, W11Pro): super sconto per Beelink EQR5

Comparto hardware di alto livello e sistema Windows 11 Pro per Beelink EQR5: trovi il Mini PC al prezzo più conveniente di sempre su Amazon. Integra specifiche tecniche adatta alla produttività e a qualsiasi altro impiego, inclusi lo studio e l’intrattenimento, con una notevole libertà per quanto riguarda le opzioni di upgrade.

Beelink EQR5: le caratteristiche del Mini PC

Il cuore pulsante è costituito dal processore AMD Ryzen 5 5650U con scheda grafica AMD Radeon, un’unità potente e in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro. Ad affiancarlo ci sono 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e un SSD PCIe 3.0 da 500 GB (espandibile fino a 2 TB). Si aggiungono poi la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con due slot Ethernet, le porte USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB-C e il jack audio, senza dimenticare le due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K per dar vita a una configurazione multimonitor (fino a tre schermi con USB-C). Dai uno sguardo alla scheda completa per altri dettagli.

Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, il forte sconto è automatico: al prezzo finale di soli 279 euro, Beelink EQR5 è l’affare del giorno per la categoria Mini PC. Tieni in considerazione anche la possibilità di montarlo dietro allo schermo grazie alla compatibilità con lo standard VESA.

Puoi contare anche sulla consegna gratis: arriverà a casa tua entro un paio di giorni se lo ordini adesso. La vendita è gestita dallo store ufficiale europeo del marchio, mentre la spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.