Mini PC Apple: il Mac mini a soli 459 euro è l'affare del giorno

Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon che sta proponendo la versione del Mac mini potenziata dal chip Apple M2 in sconto di 150 euro rispetto al listino ufficiale. Va le a dire che lo puoi mettere sulla tua scrivania al prezzo i soli 459 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche, adatte alla produttività quotidiana e non solo, anche all’elaborazione dei contenuti multimediali e molto altro ancora.

Mac mini con Apple M2: l’offerta di Amazon

A racchiudere il comparto hardware è un case dalle dimensioni estremamente compatte, in linea con ciò che ci si aspetta da un Mini PC: occupa solo 19,70 centimetri in larghezza e in altezza, 3,58 centimetri di spessore. Il sistema operativo è ovviamente macOS con accesso agli ultimi aggiornamenti rilasciati e alle funzionalità più recenti, incluse quelle dell’intelligenza artificiale. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla pagina dedicata per altre informazioni.

Chip Apple M2 con CPU 8-core, GPU 10-cre e Neural Engine 16-core;

8 GB di memoria unificata;

SSD da 256 GB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

due Thunderbolt 4, due USB-A, slot Ethernet, uscita video HDMI e jack audio.

Al prezzo di soli 459 euro, invece di 609 euro come da listino ufficiale, il Mac mini con chip Apple M2 è un affare da cogliere al volo. Lo sconto di 150 euro è applicato in automatico, non c’è bisogno di inserire codici promozionali o di attivare coupon.

Verifica le tempistiche della spedizione (gestita direttamente da Amazon, così come la vendita) nella scheda del prodotto. Aggiungiamo infine la possibilità di contare sulla consegna gratuita.