Questo Mini PC è un'astronave: coupon -200€ su ACEMAGIC M2A

Pronto ad atterrare sulla tua scrivania, grazie al coupon sconto da 200 euro disponibile oggi su Amazon, ACEMAGIC M2A è un Mini PC davvero unico nel suo genere. Per capirlo è sufficiente uno sguardo al suo design, ispirato a quello di un’astronave. Ha in dotazione una tecnologia di illuminazione RGB, un display LCD e un piccolo proiettore, mentre il comparto hardware racchiude un’enorme potenza di calcolo con una scheda video dedicata.

ACEMAGIC M2A non è il solito Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla descrizione completa.

Processore Intel Core i7-12700H;

scheda video NVIDIA RTX 3060M con 12 GB di memoria GDDR6;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e SSD NVMe da 1 TB (espandibile);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

possibilità di collegare 4 monitor con risoluzione fino a 8K;

raffreddamento con 4 ventole e dissipatore avanzato;

USB-C, USB-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e jack audio.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 200 euro e acquista ACEMAGIC M2A al prezzo finale di 659 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche e il design unico.

La disponibilità del Mini PC è immediata, è spedito da Amazon e se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Non sappiamo quante siano le unità in promozione: se sei interessato, ti consigliamo di affrettarti e di non lasciarti sfuggire l’occasione, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.