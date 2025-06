Mini PC barebone: grande affare MSI Cubi N ADL con Intel N200

Ha in dotazione il processore Intel N200 con GPU integrata e consente una grande libertà in fase di configurazione, permettendo di aggiungere a piacimenti RAM, SSD e HDD: MSI Cubi N ADL è in forte sconto su Amazon. Si tratta di un Mini PC barebone pensato per adattarsi a ogni scrivania, pronto per affrontare le sfide quotidiane nell’ambito della produttività e non solo.

MSI Cubi N ADL: l’offerta sul Mini PC barebone

Nonostante le sue dimensioni ridotte, supporta fino a tre monitor 4K da collegare simultaneamente tramite le porte USB-C, HDMI e DisplayPort, rivelandosi così l’alleato ideale per le attività in multitasking. È dotato anche del modulo Trusted Platform Module 2.0 che garantisce una protezione avanzata dei dati grazie alla crittografia hardware. Unisce versatilità, sicurezza e un ingombro minimo, il mix perfetto per allestire una postazione da dedicare alla produttività o alla navigazione, a casa così come in ufficio. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare il Mini PC barebone di MSI (modello Cubi N ADL con CPU Intel N200) al prezzo finale di 199 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è automatica.

Puoi contare anche sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita prevista in un solo giorno. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari e assicurando così il massimo dell’affidabilità. Il voto medio ottenuto dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4/5.