Mini PC Beelink: ALTE prestazioni ad un prezzo RIDICOLO (-21%)

Se stai cercando un Mini PC potente e versatile, il Beelink SER5 MAX è la risposta alle tue esigenze, e oggi puoi ottenerlo con uno sconto del 21% su Amazon grazie alle offerte speciali del Black Friday. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per chi cerca prestazioni di alto livello a un prezzo speciale di soli 349,00 euro, anziché 439,00 euro.

Mini PC Beelink: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche distintive del Beelink SER5 MAX è la sua velocità di esecuzione straordinaria. Dotato del processore AMD Ryzen 7 5800H con 8 core e 16 thread, e una frequenza fino a 4,4 GHz, questo Mini PC gestisce senza sforzi attività di elaborazione pesanti, rendendolo ideale per giochi di luce, editing di immagini, applicazioni per ufficio, media center e mini server. Il sistema operativo 11 PRO preinstallato garantisce un’esperienza utente fluida e intuitiva.

La capacità di memoria del SER5 MAX è altrettanto impressionante, con 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD M.2 da 500 GB. Inoltre, hai la possibilità di espandere la memoria fino a 64 GB grazie ai due slot SODIMM, e l’SSD può essere facilmente sostituito con uno più capiente fino a 2 TB. Questa flessibilità di espansione garantisce che il Mini PC possa crescere con le tue esigenze.

La funzionalità Triple Display è un altro punto forte di questo dispositivo, consentendo di collegare tre display indipendenti contemporaneamente attraverso le porte DP, HDMI e Type-C. Questa caratteristica è particolarmente utile per aumentare l’efficienza del lavoro e offrire un’esperienza di utilizzo versatile, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

Con una potente grafica Radeon integrata che supporta la risoluzione 4K a 60 Hz, il SER5 MAX offre una qualità delle immagini realistica e una straordinaria esperienza visiva. La presenza di porte HDMI multiple lo rende ideale come media center per godersi film o per un’esperienza di gioco coinvolgente.

Infine, con funzioni avanzate come Gigabit Ethernet LAN, WIFI 6, Bluetooth 5.2 e supporto per Wake On LAN, PXE e Auto Power On, il Beelink SER5 MAX assicura una connettività veloce e affidabile. Le due ventole di grandi dimensioni e il dissipatore di calore garantiscono una dissipazione efficiente del calore, mantenendo il sistema stabile anche durante le sessioni più intense.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di acquistare il Beelink SER5 MAX ad altissime prestazioni a un prezzo scontato durante il Black Friday su Amazon. Rendi il tuo ambiente di lavoro o intrattenimento più potente e flessibile con questo Mini PC versatile e performante. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo speciale di soli 349,00 euro, prima che sia troppo tardi.

