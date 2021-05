Mini PC Beelink GTI con Intel i5 e 8/256GB a un prezzo incredibile!

Con un comparto hardware abbastanza potente da poter gestire senza problemi le più comuni applicazioni per la produttività (editing documenti, navigazione, posta elettronica, comunicazione) il Mini PC oggi proposto in offerta con un coupon sconto da 25,00 euro è un affare per chi sta allestendo una nuova postazione desktop da dedicare allo smart working e non vuole spendere grosse cifre. Si tratta del modello Beelink GTI e se doveste essere fortunati con il codice sconto 6TJLOAX6 il prezzo potrebbe scendere ulteriormente a 399,15 euro ovvero ben 100 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino.

Beelink GTI: Mini PC professionale in sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel i5-8259U di ottava generazione, ben 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività integrati tre uscite video (HDMI, DisplayPort e USB-C Thunderbolt) con supporto alla risoluzione 4K per poter gestire in contemporanea altrettanti monitor, quattro porte USB 2.0, due USB 3.0 e un'altra USB-C per il trasferimento dati, due slot Ethernet, lettore di impronte digitali per l'autenticazione biometrica e jack audio da 3,5 mm.

Questo piccolo computer è dotato di una funzione di riconoscimento delle impronte digitali, che consente di accedere al desktop senza inserire una password, il che è molto comodo e migliora la sicurezza. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro a 64bit con licenza ufficiale.