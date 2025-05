Mini PC Beelink: taglia il prezzo di MINI S12 Pro con il coupon

Potente, silenzioso, sorprendentemente compatto e oggi in forte sconto su Amazon: Beelink MINI S12 Pro è il Mini PC giusto per dar vita a una postazione di lavoro o intrattenimento spendendo il giusto, ma senza rinunciare alle prestazioni. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza partendo dal comparto software: c’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti.

Beelink MINI S12 Pro: il Mini PC sulla tua scrivania

Ha in dotazione il processore Intel N100 con chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un SSD M.2 2280 da 500 GB per l’archiviazione dei dai (espandibile fino a 2 TB). Insomma, non manca nulla per gestire i software della produttività quotidiana e non solo, in modo agile e scattante. Si aggiungono poi la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Altre informazioni nella scheda completa.

Come si ottiene lo sconto? Non c’è nulla di più semplice: ti basta attivare il coupon che trovi su Amazon ed è fatta. La disponibilità del Mini PC è immediata e la spedizione è gestita dalla rete logistica dell’e-commerce, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.

Se lo ordini subito potrai mettere Beelink MINI S12 Pro sulla tua scrivania già entro domani: c’è la consegna gratis. Il pacchetto include il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, due cavi HDMI (rispettivamente da 1 metro e 20 centimetri), l’adattatore di alimentazione e il manuale utente.