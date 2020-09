Il Mini PC di Beelink oggi a meno di 100 euro

Tutto ciò che serve in un formato che più piccolo non si può: un Mini PC oggi tra le offerte più interessanti di Amazon, il modello Beelink VGROUND Z83-V acquistabile al prezzo di 98,10 euro. Basta collegarlo al monitor o al televisore per dar vita a una postazione completa da cui navigare, lavorare o abbandonarsi al relax in compagnia dei contenuti multimediali.

Beelink VGROUND Z83-V, Mini PC in offerta su Amazon

Queste le specifiche tecniche: processore quad core Intel Atom x5-Z8350, CPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM DDR3, memoria interna da 64 GB per lo storage, lettore per schede SD, WiFi, Bluetooth 4.0, uscite video HDMI e VGA, slot Ethernet, porte USB, jack audio da 3,5 per cuffie e auricolari. Tutto questo in un piccolo case con dimensioni pari a 11,9×11,9×2,4 cm e con un peso che si attesta a 540 grammi.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, ma l’utente ha modo di scegliere Linux se lo desidera. Con lo sconto del 10% sul prezzo di listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, consigliata a chi cerca un Mini PC per le operazioni base della produttività, la navigazione online o la riproduzione dei contenuti. La spedizione è immediata e gratuita.