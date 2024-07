Mini PC Blackview M80 (Intel N97, 16GB/1TB) in FORTE SCONTO

Blackview MP80 in forte sconto su Amazon è l’affare da cogliere al volo se vuoi mettere sulla scrivania un Mini PC con caratteristiche adatte al lavoro, ma anche allo studio, allo streaming e alla navigazione online. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta dell’e-commerce, meglio approfittarne ora se sei interessato. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Blackview MP80: le specifiche tecniche del Mini PC

Il sistema operativo in dotazione è Windows 11 Pro con accesso agli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda del prodotto per maggiori informazioni.

Processore Intel N97 di dodicesima generazione;

16 GB di RAM LPDDR5;

SSD M.2 da 1 TB per l’archiviazione;

tre uscite video HDMI (4K) per la connessione simultanea ad altrettanti monitor;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth e due slot Ethernet;

tre porte USB 3.0 e jack audio.

Grazie al forte sconto applicato in automatico, oggi puoi acquistare il Mini PC di Blackview (modello MP80) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 254 euro, una spesa davvero contenuta, tenendo in considerazione le sue caratteristiche. La confezione include l’alimentatore, il manuale utente, un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor (con relative viti) e un cavo HDMI.

Come anticipato in apertura, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di metterlo subito nel carrello. Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo riceverai direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la spedizione gratuita affidata alla rete logistica di Amazon.